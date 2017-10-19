Медики з США та Канади безкоштовно оперують та консультують дітей у Львові

Уже впродовж багатьох років міська дитяча клінічна лікарня співпрацює з міжнародними клініками – лікарі їздять вчитися і запрошують до себе спеціалістів високого рівня, щоб спільно консультувати й оперувати діток. Завдяки фундації SickKids Hospital, з 15 до 21 жовтня в лікарні вчергове перебувають фахівці з м.Торонто (Канада) та Нью-Мексико (США), повідомили у міськраді Львова.

Лікарі разом з львівськими колегами вже прооперували 11 та оглянули понад 40 маленьких пацієнтів з урологічною патологією з різних областей України. До кінця тижня в лікарні планують прооперувати ще 25 діток, а також провести пряму трансляцію операцій.

Як розповіли в міській дитячій клінічній лікарні, професор Walid A.Farhat (Toronto Universitу, SickKids Hospital, Canada) та молодший професор Jessica M.Ming (Universitу of New Mexico) спільно з львівськими лікарями вже проконсультували понад 40 пацієнтів з урологічною патологією зі Львова та Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської областей. Також лікарі прооперували 11 пацієнтів, застосовуючи лапароскопічну і цистоскопічну апаратури, а також спеціалізоване урологічне обладнання, яке привезли колеги з Канади.

«Пацієнтів оперували дві бригади за участю лікарів-урологів нашої лікарні та працівників кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету. До кінця тижня заплановано провести ще 25 операційних втручань дітям з різною нозологічною патологією: дивертикул сечового міхура, гіпоспадії, реконструктивні операції при порушенні функції тазових органів», – зазначив головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Вік усіх прооперованих і проконсультованих діток – від 11-ти місяців. Всі консультації та операції провели безкоштовно.

Як зазначають в міській дитячій лікарні, візит спеціалістів з клінік Канади та США співпадає з Українсько-Польською конференцією «Дні дитячої хірургії», в рамках якої планують провести пряму відеотрансляцію запланованих операційних втручань.

Зазначимо, нещодавно в дитячій лікарні іноземні фахівці консультували й оперували діток з нейрохірургічною та ортопедичною патологіями. Зокрема, лікарі-ортопеди і нейрохірурги спільно з відомим польським ортопедом Кшиштофом Колтовським та київським нейрохірургом Андрієм Мизаком проконсультували понад 40 та прооперували 2 пацієнтів з вадами хребта. А британський нейрохірург, професор Генрі Марш оглянув понад 30 дітей зі Львова та різних областей України, і під керівництвом професора нейрохірурги лікарні прооперували дитину, яка мала об’ємний утвір на головному мозку.

Додамо, що в червні цього року нейрохірургічне відділення міської дитячої клінічної лікарні отримало низку спеціалізованого медичного обладнання, яке дало змогу укомплектувати операційну на рівні передових світових клінік. Обладнання, загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень, для львівських нейрохірургів передали канадські меценати українського походження у рамках співпраці SickKids Hospital з дитячою клінічною лікарнею міста Львова.