Комунальники Львова готові до зимових снігопадів і «ковзанок» на дорогах

Комунальні служби міста готові до роботи в зимовий період. Як розповіли учора під час засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, для механізованого прибирання міста від снігу підготовлено 141 одиницю снігоприбиральної техніки – це піскорозкидувачі, підмітальні машини, трактори, грейдери тощо. Також для посипання дорожнього покриття на зимовий період заготовлено 15 тис. куб. м. піску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської мерії.

Зі слів директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк, для прибирання міста від снігу підготовлено 141 одиницю снігоприбиральної техніки. Зокрема, 120 машин перебувають на балансі шляхово-ремонтних підприємств районних адміністрацій і обслуговуватимуть 5 районів: Галицький, Личаківський, Франківський, Залізничний та Шевченківський. Прибирання у Сихівському районі здійснюють приватні підприємства, і цей район міста прибиратиме 21 одиниця спецтехніки.

Також на зимовий період заготовлено 15 тис. куб. м. піску, що, за словами, посадовців, є абсолютно достатнім для проходження зимового сезону. Закуповувати бішофіт Галицький район, як торік, цього року не буде, оскільки він не є ефективним – результат такий, як і від використання технічної солі.

Також зі слів заступник начальника управління інженерного господарства ЛМР Андрія Мончака, за потреби, до роботи буде залучено додаткових працівників – ШРП набиратимуть водіїв, щоб забезпечити цілодобове чергування.