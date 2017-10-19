Кількість отруєних у «Панській чарці» продовжує збільшуватись

За медичною допомогою звернулися вже 18 осіб, які харчувалися в ресторані «Панська чарка». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 19 жовтня за медичною допомогою звернулося 18 осіб, серед них 2 дітей, які святкували весілля (14 жовтня) та дні народження (15 та 16 жовтня) в ресторані «Панська чарка», що на вулиці Винниченка, 3.

Так, з діагнозом гостра кишкова інфекція у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дітей), 1 особу госпіталізовано в інфекційне відділення Новояворівської РЛ № 1. Ще 1 особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

Стан усіх госпіталізованих пацієнтів – середньої важкості.