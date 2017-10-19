«Інтер» порушив права 12-річної породіллі, – Лутковська

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська поскаржилась Нацраді з питань телебачення та радіомовлення на телеканал «Інтер». Уповноважена вважає, що канал порушив права 12-річної породіллі у програмі «Стосується кожного».

Мова іде про випуски 9 та 13 жовтня 2017 року.

У них розповідали про 12-річну дівчинку, яка завагітніла і народила дитину.

«В ефірі 12-річній дитині ставили запитання, хто є батьком дитини, скільки разів із чоловіком, який може бути батьком дитини, були сексуальні стосунки, чи було це із застосуванням насильства, чи був опір з боку дитини тощо», – йдеться у зверненні Лутковської.

На її думку, такі запитання можуть ставити виключно слідчі в ході досудового розслідування з урахуванням принципу таємниці слідства.

І лише під час судового розгляду, який так само може бути закритим, цю інформацію можуть використати для визначення вини або невинуватості особи.

Інформацію ж поширили на широку аудиторію.

«Більше того, оскільки після проведення відповідних аналізів чоловік, про якого йшлося як про ймовірного батька дитини, своє батьківство заперечив, в ефірі було взято аналіз ДНК ще у декількох осіб, що потенційно вказує на те, що 12-річна дитина мала сексуальні стосунки з декількома чоловіками.

Такі речі є неприпустимими, оскільки інформація, яка була поширена в ефірі, може завдати дитині лише шкоди», – пояснює уповноважена.

На її думку, ці сюжети вказують на те, що права дітей, яких використовують засоби масової інформації у зйомках контенту, надалі порушують.

Тому, керуючись ст. 101 Конституції України, ст. 17 та 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Лутковська поскаржилась на телеканал «Інтер» голові Нацради.

Як відомо, у 2016 році телеканал «Інтер» став єдиним телеканалом, який відмовився підписувати акт про спільну позицію мовників, який регулюватиме висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ, щоб захистити дітей від додаткової травматизації.