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До кінця року на Львівщині відкриють ще дві сонячні та вітрові електростанції

Дарина Смеречанська

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Цьогоріч на Львівщині планують відкрити ще два об’єкти альтернативних джерел енергетики. Це сонячна електростанція у Яворівському районі та вітрова електростанція у Старосамбірському. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«За нашими підрахунками загальна кількість інвестицій, які будуть залучені цього і наступного року становитиме приблизно 3 мільярди гривень. Ми також очікуємо відкриття декількох об’єктів. Насамперед це є питання енергетичної безпеки та енергозбереження, зокрема очікується відкриття однієї сонячної електростанції, а  також однієї вітрової станції. З відкриттям цих об’єктів, а також відкриттям ще двох об’єктів, які плануються до кінця року, Львівщина зможе запезпечити себе електроенергією. Для розуміння річне споживання 4-х районів області може бути забезпечене за рахунок власне альтернативних джерел енергетики. Цей напрямок ми будемо продовжувати і надалі. На Львівщині також зреалізовано ряд проектів які ще не мають аналогів. Це так звані сонячні колектори, які розташовуються на дахах будівель бюджетної сфери», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Окрім цього, як зазначив, перший заступник, також цьогоріч на Львівщині заплановане відкриття другого заводу компанії Бадер-Аунде. Загальна сума інвестицій, які вже залучені у це підприємство становить понад 10 млн євро.

Фото: ЛОДА

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