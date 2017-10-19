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Безвізом скористались майже 300 тисяч українців

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За чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.

Такі дані в ефірі «Радіо Свобода» навів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його даними, із початком осені до Євросоюзу почало їздити на 30%-40% менше громадян України, ніж улітку.

За даними Представництва ЄС в Україні, відмову у в’їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто лише дві сотих відсотка від загальної кількості «безвізових» мандрівників.

Однак Слободян підкреслює, ця цифра включає лише тих людей, які самостійно повідомили про те, що їх не пустили до Європи.

«Підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетині кордону до європейських країн, заявили про це після повернення в Україну. Швидше за все, кількість відмов була більшою, але несуттєво більшою. Статистика відмов, мабуть, не є настільки об’єктивною, щоб не неї спиратися», – зазначив Слободян.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Українська правда

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