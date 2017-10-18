В Україні за 9 місяців виявили понад 260 випадків торгівлі людьми, - поліція

За 9 місяців поліція виявила більше 260 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Впродовж 9 місяців 2017 року поліція виявила 263 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального Кодексу України. Цей показник майже в тричі більший ніж за весь 2016 рік.

У 120 кримінальних провадженнях особам оголошено про підозри. Досудове розслідування закінчено по 107 кримінальним провадженням цієї категорії.

До суду скеровано три кримінальних провадження стосовно членів організованих злочинних угруповань, які діяли у сфері торгівлі людьми. Ці ОЗУ були викриті працівниками поліції на території Дніпропетровської, Донецької та Закарпатської областей.

У ході досудового розслідування установлено 281 потерпілу особу від торгівлі людьми. Серед них – 156 жінок, 106 чоловіків, 9 неповнолітніх та 10 малолітніх дітей.

На даний час набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов’язані з сексуальною експлуатацією, зокрема – трудова експлуатація (сільськогосподарські роботи, будівництво, примусове жебракування). Жертвами від неї найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян.

Національна поліція застерігає громадян від необдуманих дій та закликає не приймати сумнівні пропозиції щодо працевлаштування. Існує кілька рекомандацій з цього приводу:

– слід звертатися до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на працевлаштування громадян України за кордоном;

– якщо громадянин їде за кордон законно працювати, необхідно отримати робочу візу. Туристична, гостьова візи не дають права на роботу. Тому громадяни можуть бути потрапити в нелегальне становище, а відтак – і в експлуатацією та під принизливу депортацію із країни;

– термін законного перебування на території іноземної держави вказаний у візі. Не потрібно користуватися послугами незнайомців, які пропонують послуги щодо його подовження.

Національна поліція закликає громадян бути обачними, у разі потрапляння у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, або отримання інформації щодо осіб, причетних до цієї категорії злочинів, невідкладно звертатися до поліції за номером або до спеціалізованого Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми за номерами телефонів +38-063-195-00-58, +38-098-481-03-45, +38-050-023-46-78.