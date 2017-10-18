В Дрогобицькому районі горів столярний цех

В Дрогобицькому районі рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні столярного цеху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

18 жовтня о 00:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в металевому столярному цеху в с. Уличне Дрогобицького району. На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-7 м. Трускавець та ДПРП-37 м. Стебник.

Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати будівлю від повного знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 01:49 та повністю ліквідовано о 02:21.

Вогонь встиг знищити дах на площі 50 кв.м. та пошкодити стіни на площі 10 кв.м. На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюються.