«Укрзалізницю» мають повернути в підпорядкування Мінінфраструктури

Апеляційний суд визнав незаконність передачі ПАТ «Укрзалізниця» з підпорядкування Міністерства інфраструктури до Міністерства економічного розвитку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі ПАТ «Укрзалізниця» з підпорядкування Мінінфраструктури до Мінекономрозвитку. У судовому засіданні іменем України проголошено ухвалу, згідно якої апеляційні скарги КМУ та Мінекономрозвитку залишено без задоволення. Рішення суду вже набрало законної сили!», – повідомив Володимир Омелян.