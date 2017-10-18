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У одному з скверів Львова влаштували різанину: кількох людей забрала «швидка»

Дарина Смеречанська

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Сьогодні посеред ночі у Львові на вулиці Петлюри у парку влаштували різанину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, сьогодні, близько другої години ночі на телефон 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Петлюри у парку людина стікає кров’ю.

Патрульні прибули на місце події та побачили трьох чоловіків, всі вони отримали тілесні ушкодження. В одного було ножове поранення шиї, в другого порізана нога, третій чоловік отримав поранення в ділянку серця. Інспектори викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілих.

Вони не змогли повідомити причин конфлікту, однак зорієнтували, що здійснили напад три особи і серед них одна жінка. На місці вчинення злочину офіцери виявили ніж та документи, а також три мобільних телефони.

Неподалік патрульні побачили двох осіб: жінку та чоловіка, які мали очевидні ознаки сильного алкогольного сп’яніння, поводилися підозріло, мали сліди крові на одязі та ознаки боротьби. Громадян затримали, один з них виявився власником документів та одного із телефонів, які знайшли на місці злочину. Їх доставили до Залізничного відділу поліції. Згодом, ще одного ймовірно причетного до нападу чоловіка затримали оперуповноважені Залізничного відділу поліції. Причини конфлікту невідомі, справу передали слідчим.

 

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