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У Львові чоловік пограбував ломбард, в якому працював?

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські встановлюють, чи працівник ломбарду причетний до зникнення коштів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 16 жовтня звернувся 33-річний житель Яворівського району, регіональний менеджер однієї з компаній. Він повідомив, що 42-річний працівник ломбарду викрав з каси грошові кошти в сумі 10 824 гривні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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