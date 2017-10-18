Цими вихідними на Львівщині пройде етно-фестиваль гостинності

З 22 жовтня по 17 грудня на Львівщині вперше відбуватиметься етно-Фестиваль гостинності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У районах Львівщини відбуватимуться масштабні мистецькі заходи під час яких аматорські колективи презентуватимуть мистецьку програму, етно- виставку та кухню.

22 жовтня у місті на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької розпочнеться мистецький проект за участі кращих аматорські колективів та духових оркестрів Львівщини.

Захід відбуватиметься за сприяння департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Фото: ЛОДА