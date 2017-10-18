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Стрийська районна адміністрація незаконно віддала 86 гектарів землі

Андрій Котенський

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На Львівщині розірвано незаконний договір оренди майже 86 га земельної ділянки між Стрийською райдержадміністрацією та одним із підприємств області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівщини.

Ілюстрація із соцмереж

За даними правоохоронців, рішенням господарського суду Львівської області повністю задоволено позов Стрийської місцевої прокуратури в інтересах держави до одного із підприємств про визнання недійсними розпорядження голови Стрийської райдержадміністрації та договору оренди земельної ділянки.

«Суд погодився з позицією прокуратури, що даючи розпорядження щодо передачі земельної ділянки (за межами населеного пункту) у користування підприємству, Стрийська районна адміністрація порушила вимоги ст.7, 21 п.2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ч.3 ст.122 Земельного кодексу України» – йдеться у повідомленні.

Крім цього встановлено, що відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про оцінку земель», оцінка вартості спірної земельної ділянки не здійснювалась, а відтак, розмір орендної плати визначений неправильно. Як наслідок, до бюджету не надійшли значні кошти.

Не погоджуючись з таким рішенням, вказане підприємство оскаржувало його в апеляційному порядку, однак Львівським апеляційним господарським судом рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Таким чином, земельна ділянка площею майже 86 га, вартістю близько 2,3 млн грн, буде повернута з незаконного користування у розпорядження держави.

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