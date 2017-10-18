Стрийська районна адміністрація незаконно віддала 86 гектарів землі

На Львівщині розірвано незаконний договір оренди майже 86 га земельної ділянки між Стрийською райдержадміністрацією та одним із підприємств області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівщини.

За даними правоохоронців, рішенням господарського суду Львівської області повністю задоволено позов Стрийської місцевої прокуратури в інтересах держави до одного із підприємств про визнання недійсними розпорядження голови Стрийської райдержадміністрації та договору оренди земельної ділянки.

«Суд погодився з позицією прокуратури, що даючи розпорядження щодо передачі земельної ділянки (за межами населеного пункту) у користування підприємству, Стрийська районна адміністрація порушила вимоги ст.7, 21 п.2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ч.3 ст.122 Земельного кодексу України» – йдеться у повідомленні.

Крім цього встановлено, що відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про оцінку земель», оцінка вартості спірної земельної ділянки не здійснювалась, а відтак, розмір орендної плати визначений неправильно. Як наслідок, до бюджету не надійшли значні кошти.

Не погоджуючись з таким рішенням, вказане підприємство оскаржувало його в апеляційному порядку, однак Львівським апеляційним господарським судом рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Таким чином, земельна ділянка площею майже 86 га, вартістю близько 2,3 млн грн, буде повернута з незаконного користування у розпорядження держави.