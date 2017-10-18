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Синютка виділив 5 гектарів у Замарстинівському лісі під дачі

Катерина Родак

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Голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив 4,9 гектари землі колишнього військового містечка на вулиці Замарстинівській під будівництво дач бійцям АТО. Про це йдеться у розпорядженні губернатора Львівщини за 17 жовтня 2017 року, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у документі, 70-м бійцям АТО виділяється по 0,0700 га землі.

Як відомо, довкола цієї ділянки у Львові декілька тижнів точилися конфлікти. Спочатку після розпорядження голови Львівської ОДА про виділення 15 га землі під дачі частині вояків у Львові пересварились АТОвці. Потім виявилось, що ця земля – це 15 гектарів лісу. Відтак мешканці створили петицію проти цього будівництва.

Як повідомив Львівському порталу Олег Синютка, ці ліси не занесені до Держлісфонду, відповідно від свого рішення він не відмовляється.

Не так давно АТОвці знайшли на цій ділянці лісу скотомогильник.

Також Львівський портал писав, що біля Львова підприємці вирубують ліс. 

 

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