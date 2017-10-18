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П'яний син побив рідну матір. Старенька отримала травми голови і впала в кому

Дарина Смеречанська

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У одному з сіл Самбірського району син побив 72-річну матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Так, 17 жовтня до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри Самбірської ЦРЛ про те, що до них на лікування з діагнозом закрита черепно-мозкова травма поступила 73-річна жителька одного із сіл Самбірського району.

Як було встановлено, 32-річний син жінки, який проживає разом з нею під час раптово виниклого конфлікту зі своєю матір’ю та будучи в стані алкогольного сп’яніння наніс їй удар у ділянку грудей. Внаслідок цього жінка впала на бетонне покриття та отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, перелом основи склепіння черепа в ділянці вушної раковини зліва, крововилив головного мозку та мозкову кому.

Чоловік в скоєному зізнався та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 ч. 1 кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), яке карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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