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На Виговського у житловому будинку горіла квартира: постраждав пенсіонер

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Внаслідок пожежі у квартирі постраждав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 18 жовтня о 15.58 год. надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вул. Виговського, 25а. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, віком близько 65 років.

Чоловіка у стані середньої важкості з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. Особа постраждалого встановлюється.

Пожежу ліквідовано о 16.21 год. Причини пожежі з’ясовують.

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