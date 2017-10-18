На Виговського у житловому будинку горіла квартира: постраждав пенсіонер

Внаслідок пожежі у квартирі постраждав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 18 жовтня о 15.58 год. надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вул. Виговського, 25а. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, віком близько 65 років.

Чоловіка у стані середньої важкості з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. Особа постраждалого встановлюється.

Пожежу ліквідовано о 16.21 год. Причини пожежі з’ясовують.