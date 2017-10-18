На початку листопада Україна планує оголосити конкурс на 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), в першій декаді листопада 2017 року має намір оголосити тендер по отриманню ліцензій на надання послуг зв’язку стандарту 4G в діапазоні 2600 МГц. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської ОДА.

При цьому НКРЗІ також підкреслює готовність паралельно почати процес підготовки до 4G тендеру в діапазоні 1800 МГц при оперативному прийнятті необхідних для цього рішень користувачами радіочастотного ресурсу.