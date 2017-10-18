Директора військового заводу на Львівщині оштрафували через хабар

Личаківський районний суд визнав винним в отриманні хабара директора Львівського автомобільного ремонтного заводу Ігоря Яремка. Про це стало відомо з тексту вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають «Наші гроші.Львів».

10 жовтня суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку Яремко уклав з військовою прокуратурою Львівського гарнізону. Директора заводу визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах особи, що дала надала йому неправомірну вигоду з використанням свого службового становища (ч. 1 ст. 368 КК). Яремкові призначили узгоджене покарання – штраф у 25,5 тис грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків протягом півтора років.

Директору заводу, що є філією військового концерну «Техвоєнсервіс», інкримінували те, що 13 вересня цього року він отримав 3 тис. грн хабара від підприємця за надання йому в оренду приміщення на території заводу на вулиці Личаківській для зберігання побутової хімії, а також за сприяння у підписанні договору зберігання, зокрема, за підготовку документів та направлення їх для погодження до Києва. Хабар вилучили того ж дня у службовому кабінеті Яремка.

Під час досудового розслідування Яремкові змінили підозру. З ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Львова ясно, що 24 вересня директору заводу оголосили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням), що передбачає суворіше основне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Після того, як він вирішив визнати свою вину, у військовій прокураторі Львівського гарнізону перекваліфікували його дії на ч. 1 ст. 368 КК, тобто у прокуратурі вирішили забути, що він вимагав хабар у підприємця.

З електронної декларації Ігоря Яремка відомо, шо ще минулого року він працював на Львівському державному заводі «ЛОРТА» заступником директора з кадрів. До слова, зарплата, яку він там отримав за 2016 рік, була меншою, ніж його пенсія. Зарплату дружини, яка працює начальником бюро на заводі «ЛОРТА», Яремко не задекларував. На посаді директора Львівського автомобільного ремонтного заводу Яремко працював з 26 грудня 2016 р.

Фото: Волинь. Інфо