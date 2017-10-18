Чехи допомагають оцифровувати у Львові документи радянських спецслужб

На Львівщині стартував один із наймасштабніших проектів із оцифрування архівних документів радянських репресивних органів, який розпочали представники чеського Інституту досліджень тоталітарних режимів спільно із Управлінням СБ України у Львівській області та Національним музеєм-меморіалом «Тюрма на Лонцького». У його рамках оцифрують близько 6 000 справ репресованих у 1939-1941 роках, які знаходяться у фондах архіву СБУ. Про це сьогодні, 18 жовтня, під час прес-конференції повідомив директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий, передає Львівський портал.

За словами начальника Управління СБ України у Львівській області Олександра Ткачука, ця співпраця дасть можливість науковцям, дослідникам та широкій громадськості ознайомитися з тими матеріалами та документами, які знаходяться в цих архівах.

Він додав, що доступ до архівів КГБ значно спростився після ухвалення Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

«Зі сторінок архівних справ говорять долі багатьох людей, які були закатовані радянською системою тоталітарного режиму. І коли Російська Федерація якимись чином намагається героїзувати минуле, вона забуває про пакт Молотова-Ріббентропа, і те, що Радянський Союз у 39-40 роках фактично був колаборантом нацистської Німеччини. І коли євреї чи представники інших національностей втікали з окупованих нацистською Німеччиною регіонів до Радянського Союзу, то, тут вони фактично потрапляти у ті самі умови і режим, який їх знищував. Нарешті дослідники мають можливість вивчати долі цих людей…», – зазначив Олександр Ткачук.

Своєю чергою начальник архівного підрозділу Управління СБ України у Львівській області Вікторія Бурмас додала: «Всі документи, які у нас зберігаються є дуже крихкі: кожен аркуш настільки легкий, що коли його перегортаєш, треба бути дуже обережним, щоб не пошкодити документ. У зв’язку з цим, завдяки нашим колегам із «Тюрми на Лонцького» і Празького інституту вивчення тоталітарних режимів ми зможемо зберегти ці державні матеріали, цю історичну цінність в тому первинному вигляді, в якому вони є…У майбутньому дати можливість усім громадянам при ознайомленні в читальному залі архіву зробити роздруківку цих документів або ж отримати цю інформацію на свої магнітні носіїв».

Водночас вона наголосила, що усі бажаючі громадяни за своїми заявами та зверненнями можуть прийти в архів і ознайомлюватися з матеріалами своїх родичів чи для вивчення якихось історичних моментів.

«Майже 6 тис. справ мають бути оцифровані в рамках цього проекту. І надіюся, що ми цю співпрацю продовжимо. Інтерес до таких маловідомих документів має бути і в суспільстві, і в істориків. Завдяки такій роботи ми вводимо першоджерела у науковий обіг…», – додав директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий.

Фото: prashhur.com