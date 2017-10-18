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Чехи допомагають оцифровувати у Львові документи радянських спецслужб

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На Львівщині стартував один із наймасштабніших проектів із оцифрування архівних документів радянських репресивних органів, який розпочали представники чеського Інституту досліджень тоталітарних режимів спільно із Управлінням СБ України у Львівській області та Національним музеєм-меморіалом «Тюрма на Лонцького». У його рамках оцифрують близько 6 000 справ репресованих у 1939-1941 роках, які знаходяться у фондах архіву СБУ. Про це сьогодні, 18 жовтня, під час прес-конференції повідомив директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий, передає Львівський портал.

За словами начальника Управління СБ України у Львівській області Олександра Ткачука, ця співпраця дасть можливість науковцям, дослідникам та широкій громадськості ознайомитися з тими матеріалами та документами, які знаходяться в цих архівах.

Він додав, що доступ до архівів КГБ значно спростився після ухвалення Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

«Зі сторінок архівних справ говорять долі багатьох людей, які були закатовані радянською системою тоталітарного режиму. І коли Російська Федерація якимись чином намагається героїзувати минуле, вона забуває про пакт Молотова-Ріббентропа, і те, що Радянський Союз у 39-40 роках фактично був колаборантом нацистської Німеччини. І коли євреї чи представники інших національностей втікали з окупованих нацистською Німеччиною регіонів до Радянського Союзу, то, тут вони фактично потрапляти у ті самі умови і режим, який їх знищував. Нарешті дослідники мають можливість вивчати долі цих людей…», – зазначив Олександр Ткачук.

Своєю чергою начальник архівного підрозділу Управління СБ України у Львівській області Вікторія Бурмас додала: «Всі документи, які у нас зберігаються є дуже крихкі: кожен аркуш настільки легкий, що коли його перегортаєш, треба бути дуже обережним, щоб не пошкодити документ. У зв’язку з цим, завдяки нашим колегам із «Тюрми на Лонцького» і Празького інституту вивчення тоталітарних режимів ми зможемо зберегти ці державні матеріали, цю історичну цінність в тому первинному вигляді, в якому вони є…У майбутньому дати можливість усім громадянам при ознайомленні в читальному залі архіву зробити роздруківку цих документів або ж отримати цю інформацію на свої магнітні носіїв».

Водночас вона наголосила, що усі бажаючі громадяни за своїми заявами та зверненнями можуть прийти в архів і ознайомлюватися з матеріалами своїх родичів чи для вивчення якихось історичних моментів.

«Майже 6 тис. справ мають бути оцифровані в рамках цього проекту. І надіюся, що ми цю співпрацю продовжимо. Інтерес до таких маловідомих документів має бути і в суспільстві, і в істориків. Завдяки такій роботи ми вводимо першоджерела у науковий обіг…», – додав директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий.

Фото: prashhur.com

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