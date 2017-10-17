Жодне місто в Україні зараз не готове сортувати сміття, - Семерак

Україна не готова до роздільного збору сміття, але це не означає, що вирішення проблеми зі збором та утилізацією відходів має переноситися щоразу на наступний рік. Про це заявив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає прес-служба уряду.

Він зазначив, що в Україні на даний момент відсутні елементарні речі для запровадження сортування твердих побутових відходів.

“Хоча б тому, що немає контейнерів для такого сортування. Наприклад, тільки в Одесі їх потрібно близько 50 тис.”, – зазначив Остап Семерак, зауваживши, що нова модель поводження з твердими побутовими відходами передбачатиме збільшення зборів за утилізацію сміття.

“Населення не хотіло б значного збільшення зборів, але воно неминуче”, – пояснив Міністр екології та природних ресурсів.

Коментуючи можливість запровадження моделі роздільного збору ТПВ у 2018 році, він зазначив, що в Парламенті зареєстрований законопроект, який передбачає можливість перенесення на один рік терміну заборони захоронення відходів в Україні.”Ми не підтримуємо такого перенесення”, – сказав Остап Семерак та висловив сподівання, що профільне Міністерство (Мінрегіон) активізує свою роботу у цьому напрямку.

Міністр також зазначив, що у Парламенті нині знаходяться близько 30 законопроектів, які регулюють поводження з різними видами відходів (не лише ТПВ). “Спочатку маємо ухвалити Національну стратегію управління відходами, а лише потім ухвалювати закони, що її наповнюють”, – підсумував Остап Семерак. Він повідомив, що документ пройшов погодження з усіма заінтересованими ЦОВВ і найближчим часом буде переданий на розгляд Уряду.

Додамо, що у серпні Львівська ОДА, яка перебрала на себе «сміттєві повноваження» у Львові, оголосила про впровадження системи сортування ТПВ.

Фото: kordon.in.ua