У Львові з Держпродспоживслужби звільнили працівницю, що невчасно подала декларацію

За порушення вимог фінансового контролю, посадову особу Держпродспоживслужби у Львівській області оштрафовано та звільнено з посади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури львівської області.

За участі прокуратури області, Галицьким районним судом Львова визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, провідного спеціаліста відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної служби Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Встановлено, що жінка без поважних причин несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином вона вчинила правопорушення, передбачене ч.1. ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до винної застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Постанова суду набрала законної сили та не оскаржувалась.

Відповідно до рішення керівництва ГУ Держприкордонслужби Львівщини, посадову особу звільнено з посади.