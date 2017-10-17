ОСТАННІ НОВИНИ

З 10 грудня запустять потяг до Відня, який курсуватиме через Львів

Юлія Шпак

|

Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий потяг без пересадок, сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень. Про це пише Європейська правда з посиланням на офіційний сайт Австрійської федеральної залізниці.

Згідно з інформацією на сайті австрійської залізничної компанії, поїзд (очевидно, мова йде про причіпний вагон або вагони) на даному маршруті повинні запустити з 10 грудня поточного року.

З Києва він відправлятиметься о 14:07, прибуватиме до Львова о 19:50 і відправлятиметься звідти о 21:00, до Відня поїзд прибуде о 11:21 наступного дня. По шляху проходження поїзд також відвідуватиме Будапешт, де передбачена 20-хвилинна зупинка.

У зворотному напрямку з Відня поїзд відправлятиметься о 16:42, прибуватиме до Львова – о 10:10, відправлятися звідти о 11:27, прибувати на станцію Київ-Пасажирський о 17:11.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів