У Львова від сьогодні – новий офіційний логотип

Сьогодні, 17 жовтня, у конференц-залі простору та коворкінг-центру coMMuna відбулася презентація ре-дизайну промоційного логотипу міста та доповнення бренд-буку міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Над ре-дизайном промоційного логотипу Львова працював дизайнер Юрій Крукевич. У оновленому варіанті логотип зазнав незначних стилістичних змін. Основні зміни пов’язані з використанням зображень самих веж – тепер їх можна міняти місцями та зміщувати по вертикалі – це створює враження простору міста, так наче дивимося на нього з різних ракурсів. З’являються додаткові графічні елементи – піктограми, які зображають різні напрямки роботи та життя міста. Ці нові композиційні та зображальні засоби дають змогу творити динамічну візуальну ідентичність та створювати безліч тематичних композицій для різноманітних комунікаційних потреб міста.

Нагадуємо, що промоційне лого Львова містить зображення п’яти кольорових веж: дзвіниця Вірменського собору, вежа Корнякта, міська Ратуша, вежа Латинської катедри, дзвіниця монастиря Бернардинів, які символізують багату архітектурну спадщину міста, різноманітність культур, національностей, конфесій, які існували в місті від часу його заснування. На давніх зображеннях Львова вежі завжди домінували в урбаністичному просторі, цю традицію було продовжено в промоційному логотипі міста, яке початково було створене як лого відзначення 750-ліття Львова. Також логотип містить гасло «Львів відкритий для світу».

Ре-дизайну промоційного лого міста передувала низка відкритих обговорень такої пропозиції, зокрема на хакатоні «Творимо новий бренд Львова» 12 серпня цього року. До додаткового обговорення залучали професійних дизайнерів, які працюють в місті, які загалом добре сприйняли ідею ре-дизайну та вносили свої пропозиції, що були враховані у роботі.

«Наше промоційне лого вже добре знане в Україні та за її межами. Згідно опитування, яке проводилося за допомогою німецько-українського проекту: «Підтримка українського уряду щодо ЄВРО 2012», який реалізовувався Німецькою організацією міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH у 2012 році, було виявлено, що його надзвичайно добре сприймають як гості так і мешканці Львова. Тому ми були дуже обережні з ре-дизайном, але надали логотипу більшої свободи та динаміки. Цей прийом та додаткові піктограми дозволять нам значно збагатити бренд-бук міста, та не відходячи від загального бренду міста комунікувати з найрізноманітнішими меседжами з нашими цільовими аудиторіями», – прокоментувала начальник відділу промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту «Адміністрація міського голови» Соломія Короненко.