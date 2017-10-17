У крові чиновниці ЛОДА Поліни Лі екпертиза виявила перевищений вміст алкоголю

У директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Поліни Лі токсикологічна експертиза виявила 0, 95 проміле. Відповідні дані опублікував Альянс медіа України.
Відтак журналісти оприлюднили копію результату токсикологічного дослідження Поліни Лі.
Згідно документу, у Поліни Лі виявили в крові 0,95 проміле.
Як відомо, автівку чиновниці Поліни Лі зупинили патрульні з підозрою на алкогольне сп’яніння. Згодом Поліна Лі прокоментувала цей інцидент.
Єва Корнійчук