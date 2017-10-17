Суд у Росії підтвердив «заочний арешт» Яценюка

У Росії Ставропольський крайовий суд залишив в силі рішення Єссентукського міського суду про заочний арешт українського екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Засідання суду відбулося вранці 17 жовтня, повідомляє журналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк.

«Насправді, тут варто писати про справу Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, тому що це продовження тієї самої Чеченської історії. Не забувайте про це, будь ласка», – зазначає журналіст.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув’язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 – початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечували всі обвинувачення, Клих заявляв, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих у російському СІЗО, збожеволів.

Раніше повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк має намір просити Європейський суд з прав людини визнати незаконним його кримінальне переслідування на території Росії.

Як відомо, в 2015 році глава Слідчого комітету РФ СК Олександр Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні на початку 90-х.

Прес-секретар Яценюка порадила Росії провести психіатричну експертизу Бастрикіна.

Згідно з біографією Яценюка, у 1991 – 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми «ЮРЕК-ЛТД» у Чернівцях.

У лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюка оголошено в міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт колишнього прем’єра України.

У вересні 2017 року прес-служба екс-прем’єра оприлюднила результати російської експертизи, датованої 2015 роком, за матеріалів справи проти Яценюка, згідно з якою росіяни звинувачують екс-прем’єра не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров’ї.

Російські слідчі знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї та стверджують, що на ній зображений Яценюк.

Водночас пізніше з’ясувалося, що людиною, яку російська експертиза ідентифікувала як Арсенія Яценюка, є соратник Дмитра Корчинського В’ячеслав Артеменко.

УП