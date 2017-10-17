ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні ввечері біля Львова пройде свята Меса

Єва Корнійчук

|

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує сьогодні львів’ян та гостей міста у с. Сокільники на святу Месу та прощання з фігуркою Матері Божої Фатімської. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Урочистості відбудуться в рамках перегринації фігурки та реліквій дітей Франциска і Гіацинти, яким об’явилась Богородиця у Фатімі, по парафіях м. Львова о 18.30 год.

Свята Меса та прощання з фігуркою відбудеться у с.Сокільники, вул. Стрийська, 6 (наступна зупинки після Автовокзалу). Деталі на наших сторінках: https://www.facebook.com/www.rym.lviv.ua/ ,  http://www.rym.lviv.ua/, або за номером 0979284400 – о.Григорій Драус, настоятель парафії  св. Йоана Павла ІІ у Львові.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів