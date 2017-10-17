Сьогодні ввечері біля Львова пройде свята Меса

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує сьогодні львів’ян та гостей міста у с. Сокільники на святу Месу та прощання з фігуркою Матері Божої Фатімської. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Урочистості відбудуться в рамках перегринації фігурки та реліквій дітей Франциска і Гіацинти, яким об’явилась Богородиця у Фатімі, по парафіях м. Львова о 18.30 год.

Свята Меса та прощання з фігуркою відбудеться у с.Сокільники, вул. Стрийська, 6 (наступна зупинки після Автовокзалу). Деталі на наших сторінках: https://www.facebook.com/www.rym.lviv.ua/ , http://www.rym.lviv.ua/, або за номером 0979284400 – о.Григорій Драус, настоятель парафії св. Йоана Павла ІІ у Львові.