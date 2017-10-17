Під час запеклого бою у зоні АТО загинув боєць

Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО й надалі зберігалася тенденція до загострення обстановки. Про це повідомив прес-центр АТО.



Так, від початку доби бойовики 4 рази із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки.

Також бойовики двічі обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів опорні пункти української армії неподалік шахти Бутівка. А біля Кам’янки застосовували стрілецьку зброю.

На Приморському напрямку близько 13 години противник розпочав обстріл наших укріплень зі стрілецької зброї у районі Мар’їнки. Українські воїни вогнем у відповідь примусили загарбників припинити провокації. У результаті цього протистояння загинув один наш захисник.

Також сьогодні під ворожий вогонь потрапили наші воїни біля Водяного, Широкиного та Талаківки.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.