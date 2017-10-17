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На Яворівському полігоні стартував черговий цикл підготовки за участі іноземних військових

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ стартував черговий цикл підготовки українських підрозділів за участі іноземних військових інструкторів

«Маємо за плечима чималий досвід, який спробуємо вам передати!», – такими словами командувач “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” (JMTG-U) полковник ЗС США Девід Джордан звернувся до новоприбулого підрозділу однієї з механізованих бригад ЗС України, яка проходитиме 55-денне навчання на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ). А свій виступ офіцер закінчив вже традиційним для себе «Слава Україні!», виголошеним українською.

Специфікою цього 55-денного циклу підготовки, що стартував після проведення міжнародних навчань «Репід Трайдент – 2017», стане те, що МЦМБ повністю забезпечує навчальний процес власними інструкторами, а іноземці спостерігають, супроводжують та, за потреби, надають допомогу.

Національний гімн на плацу прозвучав, промови виголошені і вже відразу – інструктажі й навчання.

Довідка

Підготовка підрозділів ЗС України у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) розпочалась 2015 року. Окрім інструкторів зі ЗС США, участь у підготовці українських військовослужбовців також беруть військові фахівці з Канади, Великобританії, Данії, Литви та Польщі.

2016 року українців тренували військові інструктори 76-ої піхотної бригади армії США зі штату Каліфорнія разом з інструкторами інших країн, а в 2017 році командування штабом місії перебрала бойова група 45-ої піхотної бригади Національної гвардії США (штат Оклахома).

В рамках міжнародної програми армії США, спрямованої на підготовку українських солдатів до бойових дій, за одну ротацію, в залежності від завдань, на Львівщині перебуває від 330 до 500 американських військовослужбовців зі штату Оклахома.

Загалом, з початку підготовки у 2015 році вишкіл у МЦМБ пройшли вісім батальйонів Збройних Сил України та три — Національної гвардії України, а це більше п’яти з половиною тисяч військовослужбовців.

Фото: Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

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