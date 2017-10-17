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Екоінспекції вдалося стягнути з «Львіводоканалу» півтора мільйона штрафу за скид нечистот у Полтву

Катерина Родак

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29 вересня 2017 року  Господарським судом Львівської області було винесене рішення щодо стягнення з ЛКП «Львіводоканал» штрафу за скид нечистот у річку Полтва. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції.

Держекоінспекцією у Львівській області протягом 6 – 24 червня 2011 року проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ЛМКП «Львіводоканал».

«В ході проведення перевірки встановлено, що підприємство здійснює самовільний скид неочищених зворотніх вод з очисних споруд КОС -1 та КОС-2 у річку Полтва за відсутності погоджених в установленому законодавством порядку нормативів ГДС. За порушення вимог природоохоронного законодавства ЛМКП «Львіводоканал» було нараховано збитки і виставлена претензія на суму 1 451 488, 14 грн», – повідомили в еконіспекції.

31 серпня 2012 року Держекоінспекцією було подано позовну заяву у Господарський суд Львівської області про відшкодування збитків заподіяних державі, внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства.

«Після п’ятирічного перебування справи у суді 29 вересня 2017 року  Господарським судом Львівської області було винесене рішення, в якому позовні вимоги Держекоінспекції було задоволено в повному обсязі»,  – зазначили екоінспектори.

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