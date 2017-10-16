Угорщина хоче визнати Україну порушником Угоди про асоціацію з ЄС через закон про освіту

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС. Про це Петер Сійярто сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише УНІАН.

«Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це – брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», – зазначив він.

Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

Раніше очікувалося, що Угорщина порушить це питання сьогодні під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у рубриці «різне».