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Угорщина хоче визнати Україну порушником Угоди про асоціацію з ЄС через закон про освіту

Юлія Шпак

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Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС. Про це  Петер Сійярто сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише УНІАН.

«Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це – брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», – зазначив він.

Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

Раніше очікувалося, що Угорщина порушить це питання сьогодні під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у рубриці «різне».

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