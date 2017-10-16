У Львівській області пенсіонер до смерті побив свого шваґра

На Перемишлянщині 72-річний чоловік до смерті побив свого 80-річного шваґра. Від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Перемишлянське відділення поліції 13 жовтня надійшла інформація з районної лікарні про те, що до них доставлений 80-річний житель одного із сіл району з діагнозом: забійні рани голови і грудної клітки, гіпертонічний синдром. В ніч на 14 жовтня чоловік помер у реанімаційному відділенні.

Як попередньо встановили поліцейські, тілесні ушкодження чоловікові заподіяв 72-річний односільчанин. Під час конфлікту, який виник на побутовому ґрунті між ним та шваґром, зловмисник почав бити родича кулаками і ногами по тілу та голові. Подія сталася 10 жовтня близько 17.00.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.