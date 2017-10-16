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Поліцейські розшукують горе-водія, який збив 17-річну дівчину і втік з місця ДТП

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукують водія автомобіля «Жигулі», який збив неповнолітню дівчину і втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

В Старосамбірське відділення поліції 15 жовтня надійшла інформація про те, що у селі Стрільбичі водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на пішохода – 17-річну жительку району. Потерпіла із забоями м’яких тканин голови та ноги доставлена у лікарню. Після вчинення ДТП водій автомобіля втік з місця пригоди.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські зараз проводять заходи щодо встановлення місця знаходження водія та автомобіля. Якщо хтось володіє інформацією про це ДТП, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».

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