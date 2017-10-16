Патрульні затримали львів’янина, який ходив по місту з пістолетом і погрожував перехожим

Патрульні затримали агресивного чоловіка з предметом, схожим на пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора ввечері, 15 жовтня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Замарстинівській, невідомий чоловік погрожує заявнику фізичною розправою та має при собі предмет, схожий на пістолет. Екіпаж патрульних прибув на місце та зустрівся з потерпілим, який надав детальний опис порушника.

Інспектори почали перевіряти прилеглі вулиці та двори і виявили громадянина, який підпадав під орієнтування. На запитання патрульних про причини конфлікту з заявником чоловік відповісти не зміг, а коли його запитали чи має він при собі заборонені предмети, то почав агресивно себе поводити. Інспектор був змушений застосувати фізичну силу та затримати чоловіка. Під час проведення поверхневої перевірки в затриманого виявили предмет схожий на пістолет.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила предмет. Всіх учасників події доставили до Шевченківського відділу поліції.