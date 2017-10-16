На Львівщині на місці оформлення ДТП сталася ще одна аварія: шестеро осіб травмовано

На Львівщині на місці оформлення ДТП сталося ще одне зіткнення автомобілів. Внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод травмовано шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Бродівське відділення поліції 15 жовтня надійшла інформація про те, що близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп на 440 км сталося ДТП з потерпілими. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген Пасат», яким керував 25-річний мешканець міста Броди з автомобілем «Мазда 626» під керуванням 39-річного жителя Тернопільщини. В результаті ДТП потерпів водій «Фольксвагену» та двоє його пасажирів – 6-річна дівчинка та 49-річна жінка. Вони доставлені у районну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Під час оформлення ДТП на цьому ж місці о 12.50 сталося ще одне зіткнення. Водій автомобіля «Опель Кадет», 43-річний житель Житомирської області, не виконав вимоги регулювальника, не зупинився на знак «стоп», виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив лобове зіткнення з тягачем «Вольво».

Водій легковика і двоє його пасажирів (також мешканці Житомирщини) віком 26 та 71 рік, отримали закриті черепно-мозкові травми і були госпіталізовані.

Наразі встановлюються обставини обох ДТП. Відкриті кримінальні провадження за ч.1ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.