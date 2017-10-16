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На Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку

Юлія Шпак

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНІАН.

«На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини щодо цивільного населення. Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності», – зазначив Лисенко.

Фото: УНІАН

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