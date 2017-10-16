Лише 7% українців не платять за послуги у державних лікарнях

За медичні послуги у державних лікарнях не платять лише 7% українців, натомість 36% громадян оплачують перебування у лікарнях та візити до поліклінік. Такі дані опитування щодо медичної реформи озвучив керівник відділу аналітики компанії SOCIS Олександр Чашковський, передає Укрінформ.

«Повністю оплачують всі медичні послуги 36%, частково або іноді – 45%, повністю або частково оплачує також абсолютна більшість людей. 11% сказали, що користуються приватною медициною, і лише 7% заявили, що повністю користуються безкоштовною медициною і з власної кишені не сплачують а послуги лікарів чи інше», – сказав Чашковський.

За його словами, на запитання про те, що потрібно фінансувати в державній медицині, 55% респондентів відповіли, що медичні послуги. Водночас 40% опитаних вважають, що потрібно утримувати заклади охорони здоров’я, які надають безпосередньо ці послуги, а 5% – утрималися від відповіді.

Як зазначив експерт, у віковій категорії 18-35 років медичну реформу повністю підтримують 34% опитаних, частково – 32%. У віковій групі 36-55 років на підтримку медреформи висловилися 29% респондентів, частково згодні зі змінами в медичній галузі 33%. Серед людей віком від 56 років у цілому підтримують медреформу 29%, частково – 34%.

За кардинальні зміни в системі охорони здоров’я висловилися 89% жителів міст і 90% мешканців сільської місцевості. Загалом по Україні за зміни в медицині висловилися 89% опитуваних, повідомив Чашковський.

«Це свідчить про те, що проблема нинішньої медицини є універсальною. … Цифри свідчать про те, що актуальність, важливість і підтримка в даному випадку реформ або незадоволення медичними послугами є одностайними для всіх категорій», – підсумував фахівець.

Дослідження було проведено 5 – 11 жовтня 2017 року методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Всього було опитано 2000 респондентів.

Фото: 24 Канал