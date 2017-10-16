ОСТАННІ НОВИНИ

Лише 7% українців не платять за послуги у державних лікарнях

Юлія Шпак

|

За медичні послуги у державних лікарнях не платять лише 7% українців, натомість 36% громадян оплачують перебування у лікарнях та візити до поліклінік. Такі дані опитування щодо медичної реформи озвучив керівник відділу аналітики компанії SOCIS Олександр Чашковський, передає Укрінформ.

«Повністю оплачують всі медичні послуги 36%, частково або іноді – 45%, повністю або частково оплачує також абсолютна більшість людей. 11% сказали, що користуються приватною медициною, і лише 7% заявили, що повністю користуються безкоштовною медициною і з власної кишені не сплачують а послуги лікарів чи інше», – сказав Чашковський.

За його словами, на запитання про те, що потрібно фінансувати в державній медицині, 55% респондентів відповіли, що медичні послуги. Водночас 40% опитаних вважають, що потрібно утримувати заклади охорони здоров’я, які надають безпосередньо ці послуги, а 5% – утрималися від відповіді.

Як зазначив експерт, у віковій категорії 18-35 років медичну реформу повністю підтримують 34% опитаних, частково – 32%. У віковій групі 36-55 років на підтримку медреформи висловилися 29% респондентів, частково згодні зі змінами в медичній галузі 33%. Серед людей віком від 56 років у цілому підтримують медреформу 29%, частково – 34%.

За кардинальні зміни в системі охорони здоров’я висловилися 89% жителів міст і 90% мешканців сільської місцевості. Загалом по Україні за зміни в медицині висловилися 89% опитуваних, повідомив Чашковський.

«Це свідчить про те, що проблема нинішньої медицини є універсальною. … Цифри свідчать про те, що актуальність, важливість і підтримка в даному випадку реформ або незадоволення медичними послугами є одностайними для всіх категорій», – підсумував фахівець.

Дослідження було проведено 5 – 11 жовтня 2017 року методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Всього було опитано 2000 респондентів.

Фото: 24 Канал

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів