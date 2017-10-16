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КДК ФФУ покарав «Карпати»: два домашніх матчі – без глядачів

Лаврентій Дубич

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Львівські «Карпати» проведуть два домашні матчі УПЛ без глядачів через масові заворушення фанатів під час поєдинку Кубка України проти «Прикарпаття». Про це повідомляє Футбол 24.

Матчі 14 туру «Карпати» -«Динамо» та 16 туру «Карпати»-«Маріуполь», які відбудуться на стадіоні «Україна» у Львові, пройдуть без глядачів. Про таке рішення КДК ФФУ розповіли в ефірі програми «Великий футбол». Цю ситуацію прокоментував головний тренер Карпат Сергій Зайцев:

«Ситуація з дискваліфікацією стадіону нездорова, адже ми граємо не для себе, а для вболівальників, сподіваюся, ми знайдемо шляхи виходу з ситуації. Те, що сталося – наша спільна біда».

Нагадаємо, «Карпати» сенсаційно вилетіли з Кубка України, поступившись «Прикарпаттю». Фанат «Карпат» вдарив Федецького в обличчя під час матчу. Після гри уболівальники зупинили автобус «Карпат» поблизу Львова, а на допомогу футболістам приїхав спецназ.

Фото: Ультрас

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