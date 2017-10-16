КДК ФФУ покарав «Карпати»: два домашніх матчі – без глядачів

Львівські «Карпати» проведуть два домашні матчі УПЛ без глядачів через масові заворушення фанатів під час поєдинку Кубка України проти «Прикарпаття». Про це повідомляє Футбол 24.

Матчі 14 туру «Карпати» -«Динамо» та 16 туру «Карпати»-«Маріуполь», які відбудуться на стадіоні «Україна» у Львові, пройдуть без глядачів. Про таке рішення КДК ФФУ розповіли в ефірі програми «Великий футбол». Цю ситуацію прокоментував головний тренер Карпат Сергій Зайцев:

«Ситуація з дискваліфікацією стадіону нездорова, адже ми граємо не для себе, а для вболівальників, сподіваюся, ми знайдемо шляхи виходу з ситуації. Те, що сталося – наша спільна біда».

Нагадаємо, «Карпати» сенсаційно вилетіли з Кубка України, поступившись «Прикарпаттю». Фанат «Карпат» вдарив Федецького в обличчя під час матчу. Після гри уболівальники зупинили автобус «Карпат» поблизу Львова, а на допомогу футболістам приїхав спецназ.

Фото: Ультрас