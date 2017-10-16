«Допомога родинам заручників»: львів’ян запрошують на благодійний аукціон

Завтра, 17 жовтня, у Львові відбудеться благодійний аукціон на підтримку сімей полонених та зниклих безвісти. Про це у Facebook повідомляють організатори.

Як зазначають організатори у рамках заходу планується показ документального фільму «Коли повернеться тато?», а також будуть показані світлини родин та дітей полонених.

«Вдома у заручників залишаються дружини, діти, батьки, які потребують як і матеріальноі, так і моральноі підтримки, розуміння, що про іх біду краіна не забула. На аукціоні будуть представлені різнопланові лоти – вишивки, вироби з бісера, тощо від родин заручників та небайдужих людей, книжки, збірки віршів Олени Степової, роботи із кераміки видатних украінських керамістів Павла Сахно і Віри Шевченко, декупажні вироби Наталлі Кравцовоі та Vsktorii Drevlook та інші роботи . Вилучені гроші на аукціоні будуть перераховані родинам заручників», – йдеться у повідомленні.

Аукціон відбудеться у завтра, 17 жовтня о 18:00 у Будинку офіцерів за адресою вул. Театральна, 22, 3 поверх, 4 аудиторія.