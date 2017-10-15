Зв'язковій Шухевича Ользі Ільків вручили ключі від квартири в новобудові

Учора, 14 жовтня, у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької відбулася урочиста академія з нагоди Дня захисника України, 75-річчя створення Української повстанської армії та Дня українського козацтва. Під час урочистостей міський голова Львова Андрій Садовий та голова ЛОР Олександр Ганущин вручили зв’язковій Романа Шухевича, політв’язню Ользі Ільків документи та ключі від квартири, яку придбало місто та область. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Я дуже люблю свою націю. Я горджусь тим, що я українка. Я ніколи не пожалію за тим, що було. Бог мені допомагав і я все витримала. Мені скоро сотня та я бадьора і наступальна. Я ще творча. А доки я творча, то бережись вороже! Я ще маю сили в своєму організмі, хоч я сліпа. Дай Боже нам всім, щоб ми були сильні завжди. Щоб ніяке страхіття нас не лякало, щоб ми вірили в свою націю. Адже Україна має велике призначення в Бога. Ми народ добрий, не жорстокий і ласкавий. Хай Господь благословить нашу націю і нас береже від помилок і сквернень», – наголосила під час урочистостей Ольга Ільків.

Як повідомляв Львівський портал, журналістам показали помешкання, де вже незабаром мешкатиме легендарна зв’язкова Шухевича. Під час сесії Львівської міської ради 5 жовтня депутати прийняли ухвалу про укладення договору-пожертви квартири для Ольги Ільків.

Довідка

Ольга Ільків («Роксоляна», «О. Звіробій») – зв’язкова Головного командира УПА Романа Шухевича, яка за свою діяльність в національно-визвольному русі 14 років провела в Алєксандровській та Владімірській тюрмах.