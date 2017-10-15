Завтра до Львова повернеться справжнє бабине літо: обіцяють до 21 градуса тепла

У Львові завтра, 16 жовтня, прогнозують до 21 градуса тепла і без дощу. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

У Львові в понеділок опадів не прогнозують. Температура вночі 9..11°, вдень 19..21°.

Загалом в Україні завтра без опадів, лише вночі у південних та східних областях місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях та на Одещині вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині 9-14°.

Фото: cyc.co.uk