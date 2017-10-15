В Україні зафіксували найнижчий за 10 років показник вбивств і замахів

Кількість скоєних вбивств та замахів цього року є найнижчою за останні 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Також наголошується, що поліцейськими розкрито 88 відсотків злочинів цієї категорії. Крім того, суттєво зменшилася кількість злочинів проти життя і здоров’я людини.

Перший заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що упродовж 9 місяців 2017 року в Україні зафіксовано 1185 вчинених умисних вбивств та замахів.

«Це найнижчий показник за останні 10 років. Рівень розкриття таких злочинів, з урахуванням минулих років, в цьому році по країні складає 88%», – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Він нагадав про розкриття оперативниками поліції двох резонансних подій – вбивства у Смілянському районі Черкаської області та замах на вбивство посадовця Одеської обласної ради.

Зокрема, 12 вересня у Черкаській області був викрадений із застосуванням зброї місцевий житель. Пізніше його тіло з численними тілесними ушкодженнями та ознаками насильницької смерті виявили на одній із вулиць м. Сміла.

На початку жовтня поліція встановила осіб, які були причетні до викрадення потерпілого та його вбивства. Ними виявилися зловмисники зі злочинного угрупування «Торпеди». 13 жовтня суд заарештував на два місяця особу, підозрювану у скоєнні вбивства, однак із можливістю внесення застави у розмірі 56 тисяч гривень.

«Це вбивство результат внутрішнього протиріччя у злочинномуугрупуванні «Торпеди» та перерозподілу ринку наркобізнесу. Незважаючина прийняте судове рішення, поліція працюватиме далі», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

У другому випадку поліцейським знадобився лише тиждень на затримання нападників на посадовця Одеської облради. Зараз можна казати про те, що замах на вбивство скоєний через бізнес-інтереси. Також В’ячеслав Аброськін повідомив, що стосовно двох учасників замаху в Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим часом правоохоронці перевіряють походження значної кількості зброї, виявленої у зловмисників під час понад 30 обшуків.

«Останні випадки в Одесі та Черкасах – підтвердження правильного напрямку руху по відродженню оперативно-розшукової роботи оперативних підрозділів Національної поліції України», – наголосив перший заступник Голови Національної поліції України.

Водночас у державі зафіксовано зниження кількості умисних вбивств – з 1443 у 2016 році до 1185 – у 2017 (або менше на 18%), фактів заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ТТУ) – з 1745 у 2016 році до 1477 – у 2017 (або менше на 15%).

Також на 17% знизилася кількість фактів заподіяння ТТУ, що потягли смерть потерпілого – з 487 у 2016 році до 406 – у цьому році. Крім того, більш ніж на третину зменшилася кількість вчинених зґвалтувань (із 396 до 213), а кількість розкритих злочинів цієї категорії склала 92%.