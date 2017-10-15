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В Україні треба суттєво підвищити екологічний податок, - Семерак

Дарина Смеречанська

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Необхідно суттєво підвищити ставки екологічного податку. Якщо в різних країнах світу податок на викиди СО2 вище 1 євро за тонну, то в Україні він складає всього 37 копійок. Про це заявив Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів, передає DT.UA.

За його словами,найнижчі ставки в Мексиці та Польщі — на рівні одного євро за тонну, але в Україні цей показник в сто разів нижче. У той же час у Швеції він становить 118 євро за тонну, у Фінляндії — 54-58, в Норвегії — від 3 до 47, в Данії — 23, у Великобританії — 22, в Ірландії — 20.

“Коли я почав про це говорити, то одразу повстали і металурги, і “незалежні” депутати. Мовляв, що ви робите? Якщо ставка буде на рівні Польщі, то ціна за тонну металу зросте на 5 дол., а це зробить нас неконкурентними на світових ринках, впаде економіка тощо. Я вибачаюсь: вони продають метал за світовими цінами, а податок будуть платити 37 копійок? Чи це не абсурд? До речі, в цьому році ми вперше оприлюднили ТОП-100 забруднювачів. Жоден телеканал не показав цей рейтинг. Тому що власники цих підприємств і телеканалів — ті ж самі люди. Але це не означає, що треба скласти руки і миритися з ситуацією”, – зазначив міністр.

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