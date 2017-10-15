У зоомагазинах Каліфорнії вирішили продавати лише тварин з притулків

Влада штату Каліфорнія заборонила продавати навмисне розведених тварин зоомагазинах. Про це повідомляє Громадське радіо.

Згідно з новим законодавством, всі собаки, кішки і кролики, що продаються в зоомагазинах, повинні надходити з притулків для тварин або некомерційних рятувальних організацій до 2019 року, повідомляє Buzzfeed.

Будь-який власник зоомагазину, який не дотримується постанови, буде оштрафований на $500 доларів за кожну продану тварину.

Обмеження ввели, аби зменшити масове розведення домашніх тварин на «фабриках кошенят», де вони часто стикаються з жорстокістю і нездоровими умовами життя.