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У зоомагазинах Каліфорнії вирішили продавати лише тварин з притулків

Дарина Смеречанська

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Влада штату Каліфорнія заборонила продавати навмисне розведених тварин зоомагазинах. Про це повідомляє Громадське радіо.

Згідно з новим законодавством, всі собаки, кішки і кролики, що продаються в зоомагазинах, повинні надходити з притулків для тварин або некомерційних рятувальних організацій до 2019 року, повідомляє Buzzfeed.

Будь-який власник зоомагазину, який не дотримується постанови, буде оштрафований на $500 доларів за кожну продану тварину.

Обмеження ввели, аби зменшити масове розведення домашніх тварин на «фабриках кошенят», де вони часто стикаються з жорстокістю і нездоровими умовами життя.

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