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Центром Львова пройшла молитовна хода

Дарина Смеречанська

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Сьогодні вулицями Львова пройшла Загальноміська Вервиця, присвячена вшануванню ікони Львівської Богородиці. У молитовній ході із несенням ікони взяли участь Архиєреї та духовенство Львівської Архиєпархії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми просимо у Богородиці, щоб вона заопікувалась нами, нашим містом і країною. Закликає до спільної і чемної молитви. Пройдімо разом до Богородиці, її стежками, розважаймо над кожним словом під час молитовних стоянь. Освятімо собі цю вервицю за мир в Україні, бо ми його так сильно прагнемо. Станом на сьогодні і далі гинуть сини і дочки нашого українського народу, Україна й далі залишається у темряві. За молитвами до Богородиці просимо про мир і Благословення Бога. Саме цієї п’ятниці відбулись завершальні святкування 100-річчя об’явлення у Фатімі. 13 жовтня 100 років тому було останнє об’явлення. Сьогодні наш Львів стає вселенською Фатімою, де ми просимо Благословення. Нашу Вервицю очолює Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської архиєпархії», – розповів на початку молитви отець Павло Дроздяк.

Молитовна хода розпочалась біля храму св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 20а), і пройшовши вулицями Львова (вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна – вул. Памви Беринди – просп. Свободи – вул. Академіка В. Гнатюка – вул. Листопадового Чину), завершилась на площі святого Юра перед пам’ятником Митрополиту Андрею Шептицькому.

Відтак, ікону Львівської Богородиці процесійно супроводили до храму св. Ольги і Єлизавети для зберігання та молитовного почитання.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

 

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