Нині вулицями Львова пройде молитовна хода

У неділю, 15 жовтня 2017 року, відбудеться Загальноміська Вервиця вулицями Львова, присвячена вшануванню ікони Львівської Богородиці. У молитовному ході із несенням ікони візьмуть участь Архиєреї та духовенство Львівської Архиєпархії. Молитовна хода розпочнеться о 15.00 год. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Початок вервиці – біля храму св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 20а). Пройшовши вулицями Львова, молитовна хода завершиться на площі святого Юра перед пам’ятником Митрополиту Андрею Шептицькому. Відтак, ікону Львівської Богородиці процесійно супроводять до храму св. Ольги і Єлизавети для зберігання та молитовного почитання.

Львівська Архиєпархія УГКЦ щиро запрошує усіх вірних долучитися до спільної молитви вервиці та почитання ікони Львівської Богородиці.

Фото: Духовна велич Львова