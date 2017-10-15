«Ми за цирк без тварин». Львів вийшов на зоозахисний марш

У Львові місцеві мешканці вийшли на Всеукраїнський марш за права тварин. Про це повідомляє Львівський портал.

«У центральній частині міста розпочали всеукраїнський марш на захист прав тварин. Орієнтовна кількість учасників заходу – до 200 осіб. Правопорядок забезпечують працівники поліції», – написав у Facebook координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич у Facebook.

Водночас у патрульні поліції Львова поінформували, що учасників маршу було близько 400.

Як наголошують організатори заходу, подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту та заявити владі і громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.

Також активісти зазначають, що у такий спосіб хочуть покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин.

Фото: Дивись.інфо, Facebook-сторінки Ірини Юзик, Ореста Залипського