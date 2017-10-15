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Львів'ян кличуть у парк Франка на Ярмарок органічної та натуральної продукції

Дарина Смеречанська

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14-15 жовтня на Львівщині  триватиме Ярмарок органічної та натуральної продукції. Понад 30 виробників з різних регіонів України презентують сертифіковані органічні овочі, яйця, мед, крупи, соки, молоко, сир, ковбасні вироби та регіональну продукцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Долучитись до заходів Ярмарку можна 14 та 15 жовтня з 10:00 до 18:00 у парку імені Івана Франка у Львові.

Гості Ярмарку можуть спробувати вуличну їжу, яку готують з натуральних та органічних продуктів. А ще – відвідати спеціальні лекції щодо здорового харчування, унікальних сортів насіння, традицій карпатського молочарства, тощо. У межах агроярмарку також відбуватимуться майстер-класи з сироваріння,  випікання здорового хліба та солодощів, готування ябчанки. Для дітей працює дитяча зона. Наймолодші відвідувачі можуть взяти участь у спеціальному квесті “Кожному овочу свій час”  та у тематичній прогулянці “Стежкою смаку”.

Родзинка Ярмарку – презентація Насіннєвої скарбниці України. Унікальна експозиція представляє особливі сорти насіння з різних регіонів України.  Це насіння має місцеве походження і є стійким до хвороб. Збір такого насіння є дуже важливим  для збереження біорізноманіття.

Фото: ЛОДА

 

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