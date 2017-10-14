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За підозрою у алкогольному сп'янінні зупинили авто чиновниці Синютки

Дарина Смеречанська

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Нині вночі поліція спільно з журналістами затримали автомобіль BMW X1, який належить директору департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Поліні Лі. Про це інформує «Альянс медіа Україна» у Facebook.

Як зазначається, посадовиця «ймовірно знаходилась в стані алкогольного сп’яніння – всі візуальні ознаки та сильний запах алкоголю з ротової порожнини».

«Алкотестер DRAGER зафіксував 1,25 проміле. Від даних замірювань вона відмовилась та на вимогу була доправлена у ЛШМД (Топольна), для медичного освідчення. Лікарі дали попередній висновок «алкогольне сп’яніння сумнівне». Цей висновок обурив журналістів та активістів. Чекаємо аналіз на етанол в крові», – зазначають у повідомленні.

Фото: скріншот

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