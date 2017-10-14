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Українців попереджають про можливість нової кібератаки

Дарина Смеречанська

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Із 13 по 17 жовтня в Україні можуть відбутися нові кібератаки на інформаційні ресурси.  Про це повідомляє  команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Існує вірогідність, що окремі ознаки кібератаки можуть співпадати з відповідними ознаками шкідливого впливу комп’ютерного вірусу Petya-A, який атакував інформаційні ресурси низки країн, починаючи з 26 червня ц.р.
Просимо власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, пересічних інтернет-користувачів дотримуватися вимог кібербезпеки, зокрема нашим рекомендаціям з захисту комп’ютерних систем від вірусу Petya Ransomware.

Для зниження означених ризиків та попередження повторного ураження вірусом Команда CERT-UA рекомендує:

  1. Переконайтеся, що на всіх комп’ютерах встановлено антивірусне програмне забезпечення, воно функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур. За необхідністю встановіть та/або проведіть оновлення антивірусного програмного забезпечення.
  2. Встановіть офіційний патч MS17-010.
  3.  Якщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445.
  4. Обмежте можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів з директорій %TEMP%, %APPDATA%.
  5. Відключіть застарілий протокол SMB1.

Інструкція з відключення SMB1 в TechBlog компанії Microsoft:
https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2016/09/16/stop-using-smb1/

  1. Збережіть резервні копії важливих файлів в сховищі відокремленому  від мережі.

 

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