Українці 29 жовтня перейдуть на «зимовий час». Як адаптувати свій організм  

Перехід на зимовий час у 2017 році в Україні заплановано на 29 жовтня. О 4 годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Про те, як адаптувати свій організм до переведення стрілок на годину назад, пише НВ.

Осінь і без того багатьом здається депресивною, а переведення годинників може ще більше погіршити це відчуття. І стати приводом для стресу.

Хвороби серцево-судинної системи і схильність до депресії – якщо один із цих випадків ваш, то ви знаходитеся в групі ризику.

Ось, що потрібно знати про потенційні небезпеки.

Згідно з низкою досліджень, у перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів та самогубств.

Перше пов’язано зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки можна, спробувавши плавно підлаштувати свій режим дня під перехід на зимовий.

Самогубства є наслідком загострення сезонної депресії. Його викликає скорочення світлового дня і відсутність сонячного світла при пробудженні.

Якщо ви схильні до депресії, спробуйте максимально скоротити кількість стресових ситуацій у своєму житті, адже будь-яка з них може зіграти роль “спускового гачка”.

За статистикою, у перший день після переведення стрілок на годину назад зростає кількість дорожньо-транспортних пригод.

Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і в цілому схильні нервувати через брак сну, спробуйте не сідати за кермо.

Найкращий захист від негативних наслідків переведення стрілок годинника на зимовий час – сон.

За кілька днів до переведення годинників краще почати лягати спати раніше. Хоча б на 15 хвилин. Також в цей період рекомендується уникати денного сну і пити каву в другій половині дня.

Поживний сніданок і прогулянка відразу після того, як зійде сонце, допоможуть “увімкнути” в організмі потрібний час. Адже через пробудження в темряві циркадний ритм організму порушується, пояснюють медики. А від цього ритму безпосередньо залежить робота імунної системи.

Фото: sudoestebahia.com